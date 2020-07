Sardegna: Solinas, semplificazione procedure per Piano assetto idrogeologico, aiuto concreto a Comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continua l'attività di semplificazione e snellimento delle procedure che riguardano il Piano di assetto idrogeologico dei Comuni della Sardegna. La giunta regionale - informa una nota - ha approvato la delibera che introduce integrazioni e modifiche alle norme di attuazione del Pai, tese proprio a superare i vincoli e le criticità che fino a oggi hanno bloccato l'attività di programmazione delle amministrazioni comunali. L'obiettivo è infatti quello di velocizzare l'approvazione degli strumenti urbanistici dei Comuni e, più in generale, di garantire la sicurezza delle aree a rischio fornendo tutti gli strumenti utili per la difesa del territorio. (segue) (Com)