Napoli: Gaudini, situazione igienico-sanitaria della città è preoccupante

- "La situazione igienico-sanitaria dell'intera città è preoccupante". Lo ha detto in una nota il consigliere comunale di Napoli Marco Gaudini, presidente della Commissione Ambiente: "Una bomba a orologeria, se si tiene anche conto del fatto che l'emergenza sanitaria legata al coronavirus non è ancora del tutto superata". Gaudini ha concluso: "Ho intenzione di convocare una commissione ambiente per la prossima settimana alla quale inviterò l'assessore Raffaele Del Giudice: a lui chiederò cosa sta accadendo alla raccolta dei rifiuti, quali sono i motivi che hanno causato i rallentamenti e i cumuli visibili ovunque, e soprattutto quali interventi l'amministrazione ha intenzione di mettere in campo per risolvere l'emergenza prima che sia tardi". (Ren)