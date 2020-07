Napoli: visita istituzionale del prefetto a Pozzuoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella mattinata odierna il prefetto di Napoli, Marco Valentini, si è recato presso il Comune di Pozzuoli per una visita istituzionale. Il prefetto è stato accolto dal sindaco, Vincenzo Figliolìa, e dai componenti della giunta e del Consiglio comunale con i quali ha discusso di alcuni temi rilevanti che interessano il Comune, meta di costante flusso di turisti per la presenza di importanti aree archeologiche e di interesse naturalistico e di luoghi di culto di rilevanza storica ed architettonica nonché di giovani che, specie nei fine settimana, affollano presso i locali del lungomare e i luoghi di ritrovo delle zone centrali cittadine. Il sindaco ha illustrato le iniziative in atto per migliorare la vivibilità e potenziare i servizi, al fine di consentire la piena fruizione delle bellezze paesaggistiche e dei tesori artistici ai residenti nonché ai visitatori e ai turisti. E’ stato condiviso l’impegno a garantire la coesione istituzionale tra i diversi livelli di governo per assicurare la sicurezza dei luoghi e l’interesse generale dei cittadini. Il prefetto si è poi recato presso il locale Commissariato di Pubblica sicurezza e presso le Compagnie dei carabinieri e della Guardia di finanza, incontrando il personale impegnato quotidianamente sul territorio. Successivamente il prefetto si è recato presso la sede della Diocesi di Pozzuoli ove ha incontrato il vescovo, mons. Gennaro Pascarella, con il quale ha affrontato il tema dell’impegno che accomuna le Istituzioni e la Chiesa per la crescita civile e culturale della comunità, in un colloquio cordiale e costruttivo.(Ren)