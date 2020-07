Abruzzo: economia, a Pescara Comitato tecnico-scientifico incontra Associazioni di categoria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo senso sono già state indicate alcune linee-guida cui ci si atterrà nella stesura del documento finale: contribuzioni alle imprese finalizzate al mantenimento dei livelli occupazionali; rilancio della finanziaria regionale anche al fine di garantire la necessaria liquidità alle imprese; idea strategica di sviluppo tesa ad esaltare la qualità della vita in Abruzzo entro la quale individuare specifiche azioni in campo economico, turistico, sociale e culturale; sburocratizzazione e semplificazione delle misure a favore di cittadini ed imprese; rilancio dell'edilizia con interventi di rivitalizzazione e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, anche integrando i vari bonus in materia (eco-bonus, sisma bonus ecc); realizzazione di infrastrutture strategiche, innovazione tecnologica e digitalizzazione. Il tutto sarà oggetto di specifica interlocuzione e dialogo con il settore della programmazione regionale, al fine di verificare da un lato le risorse disponibili e dall'altro individuare specifiche azioni di intervento nel quadro dei fondi europei da riprogrammare. (Gru)