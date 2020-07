Ambiente: Villani (M5s), miasmi in area Pip Sarno (Sa), negato diritto a respiro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È ora di dire basta all'odore nauseabondo che sta avvelenando la nostra bellissima città di Sarno (Sa): ho interrogato il ministro Costa chiedendo di sapere se sono state individuate le cause delle reiterate contaminazioni della matrice ambientale aerea, del suolo e delle acque registrate nell'area Pip di Sarno. Ai cittadini di Sarno viene negato il diritto a respirare e a vivere all'aria aperta". Lo ha dichiarato la deputata del Movimento 5 stelle Virginia Villani. "Il 23 giugno 2020 nel comune di Sarno - ha proseguito Villani - un gruppo molto numeroso di cittadini, quasi tutti residenti in zona 'Masseria della Corte', si è recato presso il locale commissariato di polizia per protestare contro l'odore nauseabondo proveniente da via Ingegno che si estendeva fino al centro della città. Ad oggi le esalazioni e i miasmi provenienti da questa area, sono tanto intensi e disgustosi da compromettere il diritto al respiro dei residenti, impossibilitati a condurre una vita sociale e familiare serena. I cittadini, costituiti anche in un Comitato civico 'Uniti per l'ambiente' denunciano già da qualche anno, una situazione ormai intollerabile nell'area Pip di Via Ingegno. Già in diverse occasioni del resto, ho segnalato al ministero delle gravi anomalie sulle attività industriali nella zona Pip di Sarno, sugli scarichi e gli sversamenti abusivi". (segue) (Ren)