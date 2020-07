Campania: produttori florovivaisti, divieto fiori freschi in cimitero scelta pretestuosa di sindaci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Trovo pretestuosa e fuori luogo la decisione, ultima in ordine di tempo, del sindaco di Torre del Greco di vietare l'introduzione di fiori freschi nel cimitero comunale nei mesi di luglio e agosto". Lo ha dichiarato Vincenzo Malafronte, presidente del Consorzio produttori florovivaisti campani. "Un'ordinanza che va in controtendenza rispetto a quanto disposto da altri primi cittadini dei comuni della Campania - ha proseguito Malafronte - basti pensare che nella città di Salerno e in quasi tutta la provincia di Avellino e Benevento l'introduzione di fiori freschi nei cimiteri comunale è consentita regolarmente. Sia ben chiaro non stiamo chiedendo ai sindaci di incentivare l'acquisto dei fiori freschi, ma quanto meno di non ostacolare ancora di più la commercializzazione. Dispiace però che proprio nella città di Torre del Greco, dove una percentuale importante dell'economia locale viene generata da produttori e commercianti di fiori, si decida di chiudere un altro canale di commercializzazione e di sostentamento per il comparto, già fortemente segnato dall'emergenza covid-19. Siamo ben lontani da una ripresa del settore. Dopo il blocco imposto dall'emergenza coronavirus e la conseguente distruzione della produzione, oggi il settore è alle prese con una crisi ancora più acuta dettata dall'assenza di eventi e cerimonie. Basti pensare che solo il mancato svolgimento dei matrimoni ha generato una perdita nazionale di circa 200 milioni di euro solo per i fiori recisi. Il tempo che ci separa dalla ripresa vera rischia di lasciare non pochi strascichi di natura economica e sociale", ha concluso il presidente del Consorzio. (Ren)