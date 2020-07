Regionali: Nugnes, non mi candido in Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sostengo da sempre e continuerò a farlo le forze politiche ecologiste di sinistra che portano avanti le tematiche ambientaliste e la difesa dei diritti, ma non mi candiderò alle prossime regionali in Campania". Così in una nota, Paola Nugnes, senatrice del gruppo misto che ha smentito le notizie comparse su alcune testate giornalistiche che la vedono come possibile candidata presidente in Campania di una lista ecologista. "Sto svolgendo già un mandato - ha concluso Nugnes - quello di senatrice della Repubblica e la etica impone di perseguire l' incarico ricevuto". (Ren)