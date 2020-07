Rpt-Terremoto: sindaci Abruzzo, governo sottovaluta destino aree colpite dal sisma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La stupefacente capacità mistificatoria – che di certo non ci ha ingannati - cela una scarsa conoscenza delle questioni legate al terremoto, come quando parla di fantomatici e inesistenti fondi del 5 per cento, confondendoli con quelli del 4 per cento, una quota parte delle risorse per la ricostruzione destinata al rilancio economico, turistico e produttivo dell'Aquila e del cratere 2009", continuano i sindaci abruzzesi. "Avevamo sperato e chiesto che nel testo dell'annunciato decreto Semplificazioni, presentato stamani dal presidente Conte, vi fossero norme che davvero agevolassero la ripresa e la rinascita delle nostre comunità, ma le richieste sono state ingiustificatamente ignorate. Qualora nella fase di conversione del testo in legge vi fossero provvedimenti per queste terre saremmo di fronte ad un minimo sindacale. Siamo stufi di dover elemosinare iniziative destinate a difendere le sacrosante aspirazioni dei nostri cittadini e dei loro figli: quelle di continuare a vivere lì dove sono nati e costruire un futuro su cui qualcuno, invece, continua a illudere come nel gioco delle tre carte", concludono. Questo l'elenco dei firmatari: Pierluigi Biondi, sindaco dell'Aquila; Leonardo Gattuso, sindaco di Barete; Ludovico Marinacci, sindaco Calascio; Antonio D'Alfonso, sindaco di Capestrano; Maurizio Pelosi, sindaco Capitignano; Ivo Cassiani, sindaco Caporciano; Domenico Di Cesare, sindaco Carapelle Calvisio; Luigina Antonacci, sindaco Castelvecchio Calvisio; Emanuele Tiberi, sindaco di Colledara e coordinatore sindaci area omogenea numero 3; Massimo Tomassetti, sindaco Collepietro; Lanfranco Chiola, sindaco Cugnoli, coordinatore sindaci area omogenea numero 5; Francesco D'Amore, sindaco Fagnano Alto; Fabrizio Boccabella, sindaco Fossa; Sandro Ciacchi, vice sindaco Gagliano Aterno, coordinatore sindaci area omogenea numero 7; Luigi Fasciani, sindaco Molina Aterno; Massimiliano Giorgi, sindaco di Montereale; Paolo Federico, sindaco di Navelli e coordinatore sindaci area omogenea numero 6; Fausto Fracassi, sindaco di Ocre; Antonio Silveri, sindaco di Ofena; Gianfranco Sirolli, sindaco San Benedetto in Perillis; Pio Feneziani, sindaco San Pio delle Camere; Giovanni Berardinangelo, sindaco Sant'Eusanio Forconese; Fabio Santavicca, sindaco Santo Stefano di Sessanio; Domenico Nardis, sindaco Villa Sant'Angelo. (Com)