Napoli: Sapignoli (Lega), presidio e sostegno a famiglia sfrattata dal Comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stamattina una delegazione della Lega Salvini premier di Napoli, unitamente al consigliere Moretto, si è recata in via Posillipo per dare sostegno alla seconda famiglia che il Comune ha deciso di sfrattare nonostante un decreto del Governo abbia sospeso le procedure di sfratto sino al 31 dicembre. Non contenti della morte della signora Grazia, oggi il Comune di Napoli aveva avvisato che con l'ausilio della forza pubblica avrebbe cacciato di casa un'altra signora con tre figli solo perché il contratto è scaduto". Lo ha affermato in una nota Simona Sapignoli, coordinatrice leghista a Napoli: "Ricordiamo che queste famiglie residenti a Posillipo in graduatoria dagli anni 90 per avere un alloggio popolare furono messe dal comune di Napoli in abitazioni di loro proprietà nell'attesa che si liberassero immobili erp". (segue) (Ren)