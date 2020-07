Turismo: Pompei, nuovi ingressi e una app per visitatori Parco archeologico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da domani il sito di Pompei si prepara ad accogliere i visitatori con alcune nuove modalità finalizzate a migliorare la fruizione e la visita all'area archeologica". Lo ha affermato la direzione del Parco archeologico in una nota: "Sarà possibile accedere e uscire da tutti e 3 i varchi di Porta Marina, Piazza Esedra e Piazza Anfiteatro. Permangono le modalità di acquisto on-line sul sito www.ticketone.it, unico rivenditore autorizzato del Parco, mentre sarà possibile l'acquisto in contanti presso la biglietteria di Piazza Esedra, dove sarà garantito anche l'accesso ai possessori del biglietto gratuito e ridotto Artecard". Consigliato l'utilizzo della nuova app: "Per garantire una visita in tutta sicurezza, è consigliata la nuova applicazione My Pompeii. L'app, disponibile sugli store ufficiali Apple App Store e Google Play Store, una volta scaricata consentirà di scansionare il Qr code presente sul biglietto (acquistato tramite la piattaforma on-line TicketOne o presso la biglietteria di Piazza esedra) ed iniziare il tour all'interno del sito. Sarà possibile visualizzare su una mappa in real time il numero di persone presenti lungo il percorso". (Ren)