Napoli: giovedì presentazione "Manifesto dei giovani", sette proposte per De Luca

- Giovedì alle 20 verrà presentato il "Manifesto dei giovani di Napoli" sul campo di calcio dell'Oratorio dei Padri Rogazionisti in viale dei Pini 53 ai Colli Aminei. Durante l'iniziativa, da una idea dall'imprenditore sociale Davide D'Errico, verranno elencati i sette punti da proporre al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, frutto del lavoro di un comitato scientifico composto da professori universitari, professionisti e attivisti delle associazioni del territorio. In merito D'Errico ha dichiarato: "Dopo il lockdown i giovani di questo Paese sono passati dalla paura del futuro alla paura del presente. Chi aveva scommesso tutto su una attività, chi era precario, chi studiava per accedere ad una professione, oggi è più abbandonato di ieri. Dei giovani che scappano dal sud, della crisi economica senza precedenti, della assenza di servizi essenziali, del crollo dei nostri progetti, nessuno ne parla. Adesso è il tempo di alzare la voce della nostra generazione. Se una pandemia non ci dà il coraggio di farlo, cosa altro dovremmo attendere? E' il nostro tempo, abbiamo le nostre proposte. Lo annunceremo su un campo di calcio. Il microfono sarà a centrocampo. Tutti i giovani letteralmente in campo. Questa volta è il nostro tempo. Dimostriamolo". All'evento, al quale hanno già aderito in 300 tra studenti e ragazzi provenienti dall'associazionismo del territorio, interverranno don Gennaro Pagano, cappellano del carcere di Nisida e presidente della fondazione Regina Pacis; Luca Trapanese, presidente A Ruota Libera Onlus; La campagna teatrale Putéca Celidònia, composta dai ragazzi diplomati al teatro stabile di Napoli e che promuove spettacoli di teatro dai balconi dei beni confiscati; Maria Prisco, giornalista e scrittrice. (Ren)