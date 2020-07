Sardegna: approvvigionamento idrico comuni Valle dei Giunchi verso soluzione definitiva (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo intervenuti con un finanziamento di 300 mila euro, concesso ad Enas e finalizzato a mettere in sicurezza la stagione irrigua 2020 - continua l'assessore - Contestualmente abbiamo sbloccato la progettazione per quanto riguarda l'intervento di più ampio respiro che risolverà definitivamente le criticità della condotta". Beneficiario del finanziamento di 2.200.000 è il Consorzio di bonifica della Nurra, cui spetterà il compito di realizzare gli interventi. Il servizio Opere idriche e idrogeologiche dell'assessorato ha espresso parere favorevole in merito al progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento nell'ambito della Conferenza dei servizi convocata appunto dal Consorzio di Bonifica della Nurra, sbloccando così la situazione di stallo. (Com)