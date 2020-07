Molise: Consiglio regionale non approva mozione di sfiducia al governatore Toma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale del Molise, presieduto da Salvatore, nella lunga seduta di oggi ha discusso la mozione di sfiducia presentata, ai sensi dell'art. n. 36 Statuto regionale e dell'art. 63 del Regolamento consiliare, al presidente della giunta regionale dai consiglieri delle opposizioni Greco, Fanelli, Facciolla, De Chirico, Fontana, Manzo, Nola e Primiani. La proposta di mozione è stata illustrata dai capigruppo M5s e Pd, Greco e Fanelli, che hanno evidenziato le motivazioni politiche e gli obiettivi della sua presentazione. Sono quindi intervenuti nel corso del dibattito generale e per dichiarazione di voto, per esprimere rispetto al tema in discussione la propria posizione e modalità di espressione intento, i consiglieri D'Egidio, Cefaratti, Iorio, Calenda, Niro, Facciolla, Manzo, Primiani, De Chirico, Fontana, Nola, Fanelli, Iorio, Pallante, Di Lucente, Greco, Di Baggio, Micone, Cavaliere e Cotugno. Il presidente della Regione, Donato Toma, chiudendo il dibattito generale ha illustrato l'attività svolta nella trascorsa parte della legislatura in corso e le motivazioni per le quali la mozione sarebbe stata meritevole di respingimento. L'Assemblea consiliare ha quindi votato la proposta di sfiducia respingendola con 12 voti contrari, 8 favorevoli e un astenuto. (Gru)