Terra dei fuochi: riunione prefetture, al via nuovo modello operativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella mattinata odierna si è svolta presso il Palazzo del governo di Napoli una riunione tecnico-operativa tra le prefetture di Napoli e Caserta, che ha visto la partecipazione dei vertici provinciali delle Forze dell’ordine, del comandante regionale e di quelli provinciali dei Vigili del fuoco, del comandante delle Forze operative Sud, del comandante del reparto aereonavale della Guardia di finanza e dell’incaricato del ministro dell’Interno per il contrasto dei roghi di rifiuti nella Regione Campania. Nel corso della riunione, sono stati valutati i risultati derivanti dall’applicazione del nuovo modello di controllo del territorio, in conformità alle indicazioni del ministro dell’Ambiente Sergio Costa, messo a punto nel corso della precedente riunione svoltasi il 15 maggio scorso. Si tratta, in particolare, del primo pilastro delle nuove linee d’azione della strategia di contrasto al fenomeno dei roghi di rifiuti nella Regione Campania, elaborata dalle prefetture di Napoli e Caserta. Il nuovo modello operativo è articolato in due principali linee d’intervento. La prima, affidata all’azione autonoma delle Forze di polizia, che con il coordinamento delle questure di Napoli e Caserta hanno implementato lo scambio info-operativo, nonché la frequenza dei controlli anche su specifici settori tematici; la seconda, per iniziativa dell’Incaricato del ministro dell’Interno per il contrasto dei roghi di rifiuti nella Regione Campania, Filippo Romano, che ha visto, nel quadro di un programma di forte intensificazione degli action day mirati a specifiche aree geografiche e a determinati settori merceologici e produttivi, realizzate sei operazioni, dal 26 maggio al 20 giugno, in coordinamento tra Forze di polizia, polizie locali e Forze armate. (segue) (Ren)