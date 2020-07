Terra dei fuochi: riunione prefetture, al via nuovo modello operativo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prefetto di Napoli ha riferito circa la disponibilità del ministro dell’Ambiente a finanziare specifici progetti comunali, con un primo stanziamento di 4 milioni di euro, per la rimozione di cumuli di rifiuti nei luoghi in cui abitualmente si formano, in attuazione della seconda linea d’azione della già citata strategia di contrasto. Al riguardo sono stati individuati e invitati a predisporre specifici progetti i comuni di Giugliano in Campania e di Caivano, in ragione della particolare gravità con la quale il fenomeno dell’abbandono di rifiuti insiste sui rispettivi territori. Le relative gestioni commissariali hanno già manifestato l’intenzione di procedere, inoltrando appositi programmi. Negli stessi comuni verranno installate telecamere, già nella disponibilità del ministero dell’Ambiente (50 a Giugliano in Campania e 60 a Caivano) per contrastare lo sversamento abusivo di rifiuti. Successivamente, le stesse iniziative verranno estese ad altri comuni interessati dell’area napoletana e casertana. Nel corso dell’incontro il prefetto di Napoli, Marco Valentini, ha altresì preannunciato l’intenzione, concordata con il ministro dell’Ambiente, di porre allo studio un nuovo piano d’azione per il contrasto dei roghi di rifiuti, nella forma di un protocollo d’intesa, da valutare alla scadenza di quello attualmente vigente, di durata biennale, che verrà a scadenza il 19 novembre 2020. Contestualmente, anche sulla base di quanto emerso nel corso degli incontri tenuti presso il ministero dell’Ambiente con i comitati rappresentativi del territorio, e che costituisce una specifica linea di intervento, sarà approfondita l’ipotesi di un intervento normativo in materia ambientale, nella forma del disegno di legge d’iniziativa del governo, che riprenda alcune delle proposte emerse nei tavoli tecnici in corso tra associazioni e ministero. (Ren)