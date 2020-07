Sanità: Ciarambino (M5s), abbattere liste d'attesa in Campania nostra priorità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Campania i nostri cittadini attendono fino a oltre un anno per prestazioni chirurgiche e diagnostiche in strutture pubbliche. Con la sospensione delle attività in emergenza Covid i tempi stanno lievitando fino a raddoppiare". Lo ha annunciato la candidata del Movimento 5 stelle alla presidenza della Regione Campania Valeria Ciarambino. "Abbattere le liste d'attesa - ha proseguito Ciarambino - equivale a garantire il sacrosanto diritto alla salute ed è questa una priorità del nostro programma per la sanità. Vogliamo realizzare una rivoluzione, mettere in campo un piano Marshall per raggiungere un obiettivo storico, nessuno dovrà più essere costretto a viaggi della speranza. Oggi spendiamo 300milioni all'anno per emigrazione sanitaria, quando possiamo investire quegli stessi soldi nel diritto alla salute. De Luca la smettesse di invitare la gente a curarsi in Campania, se oggi le aziende sanitarie gestite dai direttori generali di sua nomina non sono in grado di fornire una data certa per una visita specialistica. Vogliamo che le Asl organizzino le prestazioni 6 giorni su 7 per 12 ore al giorno, che le strutture per l'assistenza specialistica ambulatoriale restino aperte nelle ore serali". (segue) (Ren)