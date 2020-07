Coronavirus: Piemonte, onorificenza per meriti civili agli operatori sanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie a una mozione presentata da tutto l’Ufficio di Presidenza e da diverse forze politiche, e votata all’unanimità, il Consiglio regionale istituirà nella giornata di domani - con una Commissione legislativa - una nuova onorificenza per meriti civili. Il riconoscimento verrà conferito a tutti gli operatori sanitari impegnati nell’emergenza Covid e in futuro potrà essere dato a persone fisiche e giuridiche, istituzioni, enti e organismi italiani o esteri che si sono distinti in situazioni eccezionali o emergenze sociali. Soddisfazione da parte del presidente del Consiglio, Stefano Allasia: “La comunità piemontese, in questi mesi di emergenza sanitaria, si è stretta intorno alla famiglia degli operatori sanitari. Persone che hanno fatto molto più del loro dovere in senso stretto, rischiando anche la vita, talvolta perdendola, riuscendo tutti insieme a contenere una situazione imprevedibile, che si è abbattuta su di noi come una valanga. Per questo il Consiglio regionale, che rappresenta il popolo piemontese, ha voluto conferire loro una speciale onorificenza: un segno di gratitudine, di vicinanza, ma anche un necessario punto fermo da parte dell’Istituzione. La stessa attestazione che abbiamo deciso di conferire alla “Brigata Henry Reeve” giunta da Cuba per aiutare e affiancare i nostri sanitari. (segue) (Rpi)