Campania: Serrapica (Lega circoli Meridione), burocrazia ostacola i pescatori

- "I pescatori di cannolicchi di Torre Annunziata e campani in generale sono fortemente penalizzati per via di una mera questione burocratica che impedisce loro la pesca nei mari della nostra regione, costringendoli a spostarsi sul lungomare laziale. Una penalizzazione, da parte del Ministero delle attività produttive, inaccettabile a cui bisogna porre rimedio effettuando il dragaggio nella parte di litorale salernitano, andando ad effettuare una modifica di legge. Come Lega dei Circoli per il Meridione siamo a fianco dei pescatori locali e porteremo avanti questa battaglia a livello nazionale". Lo ha dichiarato in una nota Vittorio Serrapica, presidente campano della Lega dei Circoli per il Meridione.(Ren)