Napoli: Sapignoli (Lega), presidio e sostegno a famiglia sfrattata dal Comune (2)

- Nelle more il Comune non ha assegnato loro alcuna casa popolare e pretende di buttarli tutti in mezzo ad una strada". Sapignoli ha poi proseguito: "Anche una terza famiglia, sempre composta da madre e tre figli ha avuto notificato il preavviso di rilascio. La lega proseguirà l'assistenza alle due famiglie bisognose e combatterà affinché o abbiano il rinnovo del contratto o l'assegnazione di altra casa popolare, ma non consentiremo che donne e bambini siano lasciati senza un tetto". Quindi ha concluso: "Il sindaco e la sua giunta pensassero a liberare gli immobili occupati abusivamente dai centri sociali piuttosto che perseguitare la gente che veramente ha bisogno di aiuti e sostegni". (Ren)