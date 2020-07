Napoli: Panini, approvato ricorso all'anticipazione di liquidità per 500 mln (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicesindaco Panini ha spiegato: "Con l'obiettivo di intervenire al massimo delle nostre possibilità organizzative e finanziarie, abbiamo valutato con grande interesse la misura dell'anticipazione di liquidità offerta da Cassa Depositi e Prestiti per un importo di 500 milioni euro che ci consentirà di pagare in tempi brevissimi tutti i creditori del Comune di Napoli, azzerando i ritardi e dando respiro all'economia della città. Non possiamo, infatti, permettere che le attività produttive dopo aver subito gli effetti tragici del lockdown, e in molti casi ancora trovandosi di fatto in condizioni di chiusura, ricevano ulteriori danni economici dalla oggettiva difficoltà nell'incassare i crediti per prestazioni rese all'Ente prima dello scoppiare della crisi sanitaria". Quindi ha concluso: "La prima delle 30 rate annuali dell'anticipazione concessa dovrà essere rimborsata a Cassa Depositi e Prestiti ad ottobre 2022". (Ren)