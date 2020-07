Morricone: L'Aquila ricorda oggi dalle 18 premio Oscar e cittadino onorario (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare - riferisce una nota -, dalle 18 alle 20, dal palco in piazza Duomo, e 20 alle 22 dai locali del centro storico che vorranno aderire all'iniziativa, si diffonderanno le note dei capolavori del grande maestro scomparso. "Saremmo veramente grati, e tutta la città potrà in questo modo dimostrare la sua gratitudine, se tutti accogliessero questo invito e ci aiutassero a promuoverlo. Potremmo essere tanti e uniti nel momento del ricordo al maestro Morricone che, siamo certi, sarebbe felice di essere ricordato attraverso il suo prezioso e intramontabile lascito. La città de L'Aquila, da oggi, è orfana di uno dei suoi figli più straordinari. Il genio non muore mai, la sua musica sarà sempre colonna sonora delle nostre emozioni", concludono sindaco e vicesindaco. (Com)