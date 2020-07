Napoli: ministro Manfredi e prefetto alla consegna diplomi da mediatore culturale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nella mattinata di oggi, presso la basilica monumentale dei santi Severino e Sossio, il prefetto di Napoli, Marco Valentini ha partecipato alla cerimonia di consegna degli attestati agli allievi del corso di formazione in mediatore europeo per l’intercultura e la coesione sociale alla presenza del ministro dell’Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi e del Rettore dell'Università Federico II di Napoli, Arturo De Vivo". Lo ha riferito in una nota la prefettura di Napoli. (Ren)