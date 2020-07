Abruzzo: soddisfazione Sospiri e Campitelli per sentenza Corte costituzionale su Trabocchi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La regione Abruzzo incassa una vittoria importante sulla legge relativa ai Trabocchi. La Corte costituzionale ha infatti dichiarato non fondate le questioni di legittimità poste dal Consiglio dei ministri che aveva impugnato la legge regionale n. 7/2019 e della L.R 71/2001 concernente: Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei trabucchi della costa teatina. "Si tratta di una sentenza storica - affermano con soddisfazione il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri e l'assessore regionale con delega, tra le altre, anche all'Urbanistica e Demanio marittimo Nicola Campitelli - con la quale si certifica il buon lavoro della Regione in quanto la Corte costituzionale stabilisce da un lato che il ricorso sia tendenzialmente generico ritenendo, dall'altro, che la norma non sia affatto in contrasto con la disciplina di tutela dettata dal codice dei Beni culturali e del paesaggio. Quindi, non solo si dichiara l'infondatezza delle censure alla base dell'impugnativa, ma si evidenzia come la legge si ponga l'obiettivo della valorizzazione dei trabocchi attraverso attività di intervento integrativo e migliorativo ulteriori, finalizzate alla promozione, al sostegno della conoscenza, fruizione e conservazione del patrimonio culturale, nonché ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione di esso, anche da parte delle persone diversamente abili". (segue) (Gru)