- "Proseguono le aperture, sulla base delle disposizioni previste dal Dpcm del 17 maggio scorso, dei musei, parchi archeologici, archivi e biblioteche del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo". Lo ha reso noto il Mibact che ha annunciato, per domani, la riapertura del museo archeologico di Eboli e della media valle del Sele a Eboli (Sa) e gli scavi di Oplontis a Torre Annunziata (Na). (Ren)