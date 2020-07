Campania: Daniele (Pd), la Regione sostenga docenti esclusi da concorso 2011

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa mattina ho scritto al presidente De Luca per sottoporre alla sua attenzione l'annosa situazione relativa ai 47 docenti che hanno superato tutte le prove valutabili del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici per la Regione Campania, non inclusi nella graduatoria definitiva di merito per effetto del decreto di esclusione dell'allora Dg Usr Campania". Lo ha dichiarato il consigliere regionale Gianluca Daniele: "Credo sia quantomai doveroso sostenere queste 47 persone che da ormai 9 anni vivono un vero e proprio calvario per vedersi riconoscere quanto nel loro diritto e che nel frattempo hanno ottenuto sentenza favorevole in primo grado di giudizio presso il Tar Lazio". Daniele ha concluso: "La richiesta legittima, che giunge da questi docenti, è quella di essere inseriti in coda alla graduatoria di merito del suddetto concorso e di essere ammessi a partecipare alle fasi di immissioni in ruolo a partire dal nuovo anno scolastico. Sono sicuro che il presidente De Luca farà quanto in suo potere per concludere favorevolmente questa vicenda".(Ren)