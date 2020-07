Terra dei fuochi: riunione prefetture, al via nuovo modello operativo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare, si è proceduto al controllo di 31 aziende, al sequestro di 6 opifici, alla denuncia di 47 persone, alla rimozione di 38,81 tonnellate di pneumatici. Dal 1 al 30 giugno si è potuto registrare un miglioramento nel fenomeno dei roghi, in calo rispetto all’analogo periodo del 2019 (nel Napoletano, 141 nel mese di giugno rispetto ai 155 del 2019; nel Casertano, 25 rispetto ai 37 dello scorso anno. Inoltre, nel quadro di una tendenza al miglioramento che ha riguardato tutto il semestre, si segnala, in particolare, per il mese di giugno 2020 nell’area metropolitana di Napoli un incremento delle persone controllate pari al 700 per cento rispetto a giugno 2019; mentre nello stesso periodo, nella provincia di Caserta, si è registrato un incremento dei pattugliamenti del 25 per cento e di oltre il 150 per cento per quanto concerne le attività controllate e un aumento delle persone identificate e controllate pari all’82 per cento). Nel corso dell’incontro, si è determinato di procedere anche a verifiche sulla merce trasportata dagli automezzi in transito in prossimità dei luoghi ove si è registrato un maggior numero di incendi di rifiuti, anche in entrata e uscita da insediamenti abitativi precari. (segue) (Ren)