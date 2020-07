Campania: Rivellini (Fd'I), dipendenti stremati e imprenditori infuriati, basta bugie da governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dipendenti stremati e imprenditori sul piede di guerra. Questo è il risultato prodotto dalle bugie del governo. La cassa integrazione ancora non c'è e Conte e i suoi hanno combinato un pasticcio. Le aziende sono intrappolate dalla burocrazia e chi ha fatto domanda a marzo per avere la cassa integrazione sta ancora aspettando". Lo ha affermato in una nota il dirigente Fd'I Enzo Rivellini: "I pochi che hanno avuto accesso alla prima trance si sono ritrovati con una bruttissima sorpresa, perché, ad esempio, l'altro giorno ho incontrato un dipendente di una pizzeria, con uno stipendio da mille euro circa al mese, che si è ritrovato in busta paga soltanto 36 euro dalla cassa integrazione. Conte vuole imitare gli statisti ma credo che alla fine sarà solo simile a Fantozzi". (Ren)