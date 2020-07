Piemonte: scuola dell'infanzia di Cremolino, Regione chiederà una deroga (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la nuova programmazione della rete scolastica per il prossimo anno scolastico sono state individuate complessivamente 332 scuole da mantenere in deroga, pari all’11 per cento del totale delle scuole statali del primo ciclo di istruzione. In particolare si tratta di 63 scuole in provincia di Alessandria, 13 in provincia di Asti, 28 nel Biellese, 69 in provincia di Cuneo, 10 in provincia di Novara, 33 nel VCO, 88 a Torino e 28 a Vercelli. Nello specifico si tratta di 134 scuole dell’infanzia, 179 scuole primarie e 19 secondarie di primo grado. Per quanto riguarda il caso di Cremolino, il Comune a inizio febbraio ha segnalato di non aver richiesto l’inserimento della propria scuola dell’infanzia nell’elenco delle scuole da mantenere in deroga, in quanto l’analisi effettuata a suo tempo non aveva evidenziato alcuna criticità. Tuttavia, anche a seguito degli eventi calamitosi dello scorso novembre 2019, il Comune è interessato da una spinta emigratoria che potrebbe comportare un considerevole calo delle iscrizioni, tale da determinare la necessità del mantenimento in deroga della scuola dell’infanzia. "Dal momento che il nostro obiettivo è quello di garantire e preservare quanto più possibile il servizio scolastico nelle piccole comunità - spiega Chiorino - l’assessorato all’Istruzione si attiverà per segnalare all’Ufficio Scolastico Regionale la peculiarità della situazione della scuola dell’infanzia di Cremolino e la necessità del suo mantenimento in deroga ai parametri ministeriali, qualora i dati consolidati del numero delle iscrizioni del prossimo anno scolastico confermassero il paventato calo di alunni". "Il nostro obiettivo ultimo d’altronde - prosegue Chiorino - è quello di garantire la massima capillarità del sistema scolastico in tutto il Piemonte perché riteniamo che i territori vadano valorizzati, che vada evitata in tutti i modi possibili la desertificazione. Si tratta di una scelta politica che ha caratterizzato il mio assessorato fin dal primo giorno e sulla quale intendo proseguire con determinazione". (Rpi)