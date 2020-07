Piemonte: Ricca, felici del sostegno di Spadafora per Universiadi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Come Regione Piemonte siamo felicissimi di apprendere che il ministero dello Sport supporterà la candidatura alle Universiadi. Fin dall’inizio abbiamo creduto in questa scommessa e siamo pronti a portare a casa l’evento". Lo afferma l’assessore allo Sport della Regione Piemonte, Fabrizio Ricca. "Le Universiadi - aggiunge - saranno occasione di turismo e grande sport per il territorio ma anche di sviluppo per la rete universitaria locale. Ora auspichiamo un confronto rapido con il ministro per iniziare a organizzare il lavoro”. (Rpi)