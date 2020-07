Sanità: Ciarambino (M5s), abbattere liste d'attesa in Campania nostra priorità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo sfruttare al massimo - ha aggiunto Ciarambino - macchinari sofisticati e costosissimi per la diagnostica che oggi lavorano pochissime ore al giorno. Bisognerà istituire un efficace sistema di prenotazione on line, dando la possibilità a ciascun cittadino di verificare i tempi di attesa e le strutture su tutto il territorio regionale dov'è possibile effettuare la prestazione. Responsabili della gestione delle liste di attesa sono i direttori generali delle singole Asl, per i quali prevediamo un indice di premialità in caso di raggiungimento degli obiettivi, ma anche provvedimenti conseguenziali nei casi di attese che superano i parametri stabiliti e non dovessero essere stati adottati correttivi efficaci. Garantire temi congrui per ricevere assistenza è alla base della garanzia del diritto alla salute. Un principio che è uno dei capisaldi del mio programma per il rilancio della Campania e per restituire dignità alla mia gente. Nessuno sarà più costretto a emigrare per ricevere cure adeguate in tempi certi", ha concluso l'esponente del Movimento 5 stelle. (Ren)