Napoli: Massimo (Usip), dopo piazza Bellini chiediamo a questore di tutelare agenti (2)

- Massimo ha aggiunto: "Come Usip di Napoli auspichiamo che il questore stia valutando per i violenti, a cui il giudice ha revocato i domiciliari in favore della misura più blanda dell'obbligo di firma in caserma, dei provvedimenti amministrativi che la legge gli riserva in via esclusiva e gli abbiamo chiesto se siano state passate opportunamente al vaglio le immagini della manifestazione tenutasi innanzi alla caserma Raniero in favore degli indagati, a cui hanno partecipato esponenti politici locali". Massimo ha inoltre aggiunto: "Se nulla dovesse accadere, chiederemo sia al capo della polizia Franco Gabrielli, sia al ministro dell'Interno Luciana Lamorgese di tutelare i poliziotti, che con il loro lavoro producono sicurezza e democrazia per la cittadinanza". Infine Massimo ha concluso: "Abbiamo chiesto al questore di Napoli, nell'ambito delle proprie competenze, di avviare accertamenti nei confronti degli indagati: perché non passi il messaggio che la violenza nei confronti delle forze dell'ordine non venga adeguatamente perseguita a norma di legge". (Ren)