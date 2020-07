Napoli: assessore Palmieri, al via conferenze servizi per ripartenza scuole a settembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Palmieri ha poi aggiunto: "Nel frattempo il servizio tecnico scuole sta rispondendo all'avviso Pon con cui finalmente, dopo grande pressione dell'Anci e dell'Upi in cabina di regia, il Ministero si è deciso a stanziare risorse per i Comuni: si tratta di 330 milioni per tutta Italia che ovviamente non basteranno (così come i 331 milioni che sono stati destinati direttamente alle istituzioni scolastiche) a rispondere a tutte le necessità, ma sono un inizio: al Comune dovrebbero arrivare circa 2 milioni di euro e riteniamo sia giusto decidere in modo partecipativo, insieme alle scuole, su quali priorità indirizzarle". (Ren)