Comuni: Mastella, 16esimo in Italia grande risultato perché non godo di piedistalli politici

- "Il Sole 24 Ore dà oggi la classifica, fatta ascoltando i cittadini dei rispettivi capoluoghi, dei sindaci che godono della fiducia della loro comunità. Ebbene io risulto con il 59,5 percento al 16 posto in Italia su 105. Innanzitutto ringrazio quanti intervistati in città hanno espresso questo larghissimo consenso e poi voglio dire che la cifra è ancora più straordinaria perché io non alcun piedistallo partitico da cui decollare". Lo ha scritto sui social il sindaco di Benevento Clemente Mastella: "Non esprimono giudizi a mio favore quelli della Lega, di Fratelli d’Italia e ora anche quelli di Forza Italia. Meno che mai ho la fiducia di 5stelle o dei militanti di sinistra. La cosa è perciò di grande rilevanza : il rapporto e tra me e la gente, tra me ed il popolo. Questo mi dà forza e mi induce a fare meglio".(Ren)