Napoli: Carfagna (FI), de Magistris non ha più alibi ora basta populismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ormai de Magistris non ha più alibi. Lo stato di degrado in cui ha ridotto la città, il cattivo funzionamento dei servizi, un collasso finanziario sempre più grave sono problemi evidenti e i cittadini napoletani non potevano non accorgersene. Il precipizio del dissenso in cui è precipitato il sindaco, come certificato dalla classifica odierna del Sole 24 Ore, è la diretta conseguenza di tutto questo”. Lo ha affermato in una nota Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e consigliere comunale di Forza Italia a Napoli: "Non è un caso che lo stesso de Magistris fortunatamente all’ultimo mandato da primo cittadino, stia evitando qualsiasi occasione per misurare il suo consenso nelle urne: ‘mi candido alle politiche, anzi no’, ‘in campo per le europee, meglio lasciar perdere’, ‘alle regionali ci sarò, ma chi me la fa fare?’”. Quindi ha concluso: "“Il riscatto promesso alla città si è trasformato in un incubo. Archiviata la stagione del populismo, solo un progetto politico serio e responsabile può risollevare le sorti della nostra splendida città”. (Ren)