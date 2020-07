Novara: raccolta rifiuti, entro novembre completati i centri di raccolta di Bellinzago e Romentino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Piemonte si muove per migliorare la raccolta rifiuti in provincia di Novara. Entro fine novembre saranno ultimati due interventi diversi: la realizzazione del centro di raccolta rifiuti a Bellinzago e l'ampliamento di quello a Romentino. L’ha annunciato questa mattina l’assessore regionale all’Ambiente, Matteo Marnati, dopo la firma di un accordo di programma tra la Regione e il Consorzio di Bacino Basso Novarese. Il nuovo centro di raccolta di Bellinzago avrà una superficie di 3.270 mq e diventerà operativo entro la fine dell’anno, mentre quello di Romentino (anche questo in fase di ultimazione) passerà dagli attuali 2.115 a 2.233 mq. Il costo complessivo dell’operazione è di 661.000 euro, di cui 264.700 a carico della Regione e 397.051 a carico del Consorzio Basso Novarese. "Si completa così l’iter di un progetto – ha spiegato Marnati - che servirà a raccogliere una maggiore quantità di rifiuti aumentando di 5 punti la raccolta differenziata nel Comune di Bellinzago oggi al 71,15 % e di 2 punti in quello di Romentino oggi al 70,01%. Le nuove opere consentiranno inoltre di aumentare lo stoccaggio dei rifiuti differenziati riducendo del 20% gli spostamenti dei mezzi verso le piattaforme di recupero per le frazioni come cartone, rifiuti vegetali, ingombranti e legno. E questo contribuirà ad abbassare le emissioni in atmosfera". Il centro di raccolta di Bellinzago sarà al servizio delle utenze domestiche e non domestiche comunali (4.071 utenze domestiche e 418 non domestiche), sostituendo il centro di via Volta che ha una estensione molto limitata, circa 1.500 mq, ed una conformazione degli spazi non totalmente sfruttabile; inoltre, nella sua ubicazione attuale, non ha possibilità di espansione nelle aree circostanti, in quanto è completamente racchiuso nel tessuto urbano e circondato dalle abitazioni, costituendo, di fatto, anche un elemento di disturbo per le utenze così ravvicinate. Il centro di raccolta sarà dotato di una doppia rampa carrabile e 7 stalli per il conferimento dei rifiuti in cassoni scarrabili, di box coperti per la raccolta dei rifiuti pericolosi e per i beni destinati al riuso, di un locale di servizio per il personale addetto alla gestione del centro. L’ampliamento e la ristrutturazione del centro di raccolta rifiuti di Romentino in strada Cardana, sarà al servizio di utenze domestiche e non domestiche comunali (2.372 utenze domestiche e 226 non domestiche - anno 2018). L’intervento prevede un ampliamento complessivo del centro di 220 mq, la demolizione delle rampe e delle pavimentazioni esistenti e la realizzazione di una doppia rampa carrabile e 10 stalli per il conferimento dei rifiuti in cassoni scarrabili. L’area sarà recintata e schermata con una siepe sempreverde. (segue) (Rpi)