Napoli: Nonno (Fd'I), vicino ad Usip nella battaglia a tutela degli agenti feriti a piazza Bellini

- "Sono vicino e faccio mia la battaglia annunciata oggi dal sindacato Usip a tutela degli agenti di polizia accerchiati qualche settimana fa in piazza Bellini da un gruppo di facinorosi facenti parte dei centri sociali di Napoli, affinché non passi il messaggio sbagliato che chi rappresenta l'anti-stato possa aver la meglio sullo Stato". Lo ha dichiarato in una nota Marco Nonno, consigliere comunale di Napoli di Fratelli d'Italia. "Le donne e gli uomini in divisa - ha proseguito Nonno - vanno tutelati senza se e senza ma, anche dagli attacchi vergognosi perpetrati da chi rappresenta le Istituzioni come, nel caso di specie, quelli portati avanti da esponenti di Insurgencia che sono all'interno delle giunte e dei consigli a guida Dema".(Ren)