Napoli: assessore Palmieri, al via conferenze servizi per ripartenza scuole a settembre

- "Prendono il via le conferenze di servizio convocate dall'assessorato alla Scuola in vista della ripartenza di settembre". Lo ha reso noto il Comune di Napoli: "L'assessore Palmieri ha coinvolto tutti i dirigenti tecnici e dirigenti scolastici della città e l'ufficio scolastico regionale per analizzare in modo puntuale le criticità, raccogliere le istanze con riferimento a edilizia e spazi, e individuare in modo condiviso le soluzioni". Palmieri ha spiegato: "Abbiamo scelto di articolare le conferenze di servizio per municipalità, dopo avere eseguito una prima mappatura scuola per scuola, considerando che il decentramento amministrativo assegna un ruolo cardine in tema di edilizia scolastica a chi come i presidenti, le direzioni e i consigli municipali si trova a gestire da vicino interventi e risorse dei territori". (segue) (Ren)