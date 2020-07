Campania: Laboccetta (Polo Sud), per evitare crollo a Forza Italia serve terapia d'urto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Se Forza Italia in Campania vuole evitare seriamente di andare incontro a un pesante crollo alle prossime regionali deve urgentemente sottoporsi a una terapia a tutto campo”. Lo ha dichiarato in una nota l'ex deputato di Napoli del Pdl Amedeo Laboccetta. “Si assiste invece a una apparente calma piatta - ha proseguito il presidente di Polo Sud - mentre continua una sorta di psicodramma per la rinuncia di Armando Cesaro e l’indisponibilità dei parlamentari a scendere in campo. Si dice che siano tutti chiusi nel campo trincerato dell'ultima roccaforte berlusconiana a darsene di santa ragione. Le liste sono in alto mare. In campo aperto c’è solo il buon Caldoro alle prese con il superfavorito De Luca. Dopo la conferenza stampa per la prima uscita di Caldoro di iniziative esterne nemmeno l'ombra. Né a Napoli, tanto meno nelle altre province della Campania. Forza Italia sembra andata in catalessi. Qualcuno segnali a Berlusconi la gravità del momento. Nonostante tutto c’è ancora un po' di tempo per contenere il danno”, ha concluso Laboccetta. (Ren)