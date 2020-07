Novara: raccolta rifiuti, entro novembre completati i centri di raccolta di Bellinzago e Romentino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consorzio di Bacino Basso Novarese si compone di 38 Comuni, di cui 37 appartenenti alla Provincia di Novara e il Comune di Villata appartenente invece alla Provincia di Vercelli. Il territorio servito, a fine 2018 conta un totale di 222.869 abitanti, 98.293 famiglie e 15.595 utenze di attività. Attualmente sul territorio consortile il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani e raccolte differenziate viene effettuato con sistema porta a porta, cui si associa la dislocazione di contenitori stradali, ormai molto contenuta. "Gli interventi – spiega il presidente del Consorzio, Mauro Bressa - apporteranno notevoli benefici in tema ambientale, permettendo l’intercettazione della più ampia gamma di rifiuti differenziabili ed il contestuale aumento dei flussi raccolti, che si potranno tradurre anche in un miglioramento delle percentuali di raccolta differenziata. Inoltre – aggiunge Bressa - le configurazioni che andranno ad assumere i nuovi centri apporteranno migliorie logistiche, quali ad esempio la possibilità di conferire la maggior parte delle frazioni tramite rampa carrabile, la possibilità di fruizione di ampi spazi di manovra ed una definizione più sicura della viabilità interna. Per il nuovo centro di Bellinzago Novarese, diversamente da quello attuale, è stato inoltre individuato un sito di ubicazione, che seppur facilmente accessibile, non determina alcun disturbo alle civili abitazioni. Ringrazio la Regione Piemonte – ha concluso Bressa - che ha condiviso gli interventi ed ha contribuito economicamente alla loro realizzazione". "Il progetto che aveva l'obiettivo di incrementare e sostenere la raccolta differenziata, e di conseguenza di diminuire il quantitativo di rifiuto indifferenziato residuo prodotto proprio per raggiungere gli obiettivi della regione Piemonte – osserva il sindaco di Romentino, Marco Caccia - porterà parecchi benefici ai cittadini romentinesi che avranno a disposizione un'area molto più comoda ed utilizzabile rispetto a prima, soprattutto in momenti come questo in cui la richiesta di spazi per il conferimento di rifiuti aumenta sempre. Ringraziando la Regione, l'assessorato all'ambiente, e il Consorzio, per l'attenzione verso il nostro territorio, si rimane in attesa dell'ultimazione dei lavori, che speriamo avvenga entro il mese corrente per poter aprire il centro e soddisfare così le continue richieste di apertura e di utilizzo da parte dei cittadini". "La realizzazione del nuovo centro di raccolta – conclude il sindaco di Bellinzago Fabio Sponghini - rappresenta un'opera molto importante per la nostra Bellinzago in quanto permetterà di risolvere le problematiche di quello attuale e conferire materiali oggi non smaltibili come ad esempio gli inerti. Le previsioni di incremento della percentuale di raccolta differenziata saranno ulteriormente incentivate nel prossimo anno: come Amministrazione Comunale abbiamo infatti organizzato con il Consorzio l'avvio del nuovo sistema di raccolta con tariffazione puntuale che, programmata già per questo mese di luglio, in conseguenza dell'emergenza sanitaria, è stata rinviata ma che speriamo possa partire già nel prossimo ottobre". (Rpi)