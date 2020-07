Napoli: Massimo (Usip), dopo piazza Bellini chiediamo a questore di tutelare agenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A margine dei fatti di piazza Bellini a Napoli abbiamo inviato una nota al questore, all'interno della quale gli chiediamo di adoperarsi affinché vengano tutelati donne ed uomini in divisa". Lo ha detto in una nota Roberto Massimo, Segretario generale di Napoli della Usip, sindacato di polizia della Uil: "Dopo aver appreso dagli organi di stampa della linea dura che lo stesso avrebbe intenzione di tenere verso un operatore di polizia, tra gli agenti aggrediti nella stessa piazza Bellini dagli esponenti del centro sociale di Insurgencia, per via di alcuni post pubblicati da quest'ultimo sui social, ci siamo permessi di scrivere al questore chiedendogli se si sia già adoperato per evidenziare all'autorità giudiziaria competente che in passato alcuni degli esponenti dei centri sociali indagati sono stati già arrestati, uno addirittura è già stato sottoposto a misura cautelare per gravi fatti di violenza". (segue) (Ren)