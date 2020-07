Napoli: de Magistris scrive a sindaco di Marsiglia, complimenti per elezione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Desidero farti giungere a nome della Città di Napoli e mio personale le vive felicitazioni ed i complimenti per la tua elezione a sindaco di Marsiglia". Lo ha scritto il primo cittadino di Napoli Luigi de Magistris in una lettera inviata a Michèle Rubirola: "La tua bellissima vittoria assume un ulteriore significato perché, per la prima volta la tua Città ha eletto un sindaco donna. Mi fa molto piacere che il tuo progetto, caratterizzato dalla centralità delle tematiche ambientali ed ecologiste, sia stato apprezzato e riconosciuto dai marsigliesi che hanno inteso, con il loro voto, dare fiducia a chi si è sempre battuto per l'affermazione dei principi di salvaguardia del clima e dello sviluppo sostenibile". Infine de Magistris ha concluso: "Sono, altresì, lieto che essendo tu di origini napoletane e legata al nostro territorio si possano rinsaldare i legami e le relazioni di amicizia che uniscono le nostre città che ricoprono un ruolo importante per lo sviluppo di un Mediterraneo di pace che, insieme, potranno intraprendere azioni incisive anche sui temi dei diritti, della solidarietà e dell'uguaglianza. Ti trasmetto i sensi della mia stima e ti auguro proficuo lavoro." (Ren)