Napoli: Sapignoli (Lega), chiusa funicolare Anm Mergellina e istituita navetta fantasma

- "Da diverse ore stiamo ricevendo decine di segnalazioni da parte di diversi residenti rispetto alla ennesima chiusura della funicolare Anm di Mergellina sostituita, per garantire la mobilità, con una navetta 'fantasma' di cui non è dato conoscere gli orari certi del passaggio". Lo ha dichiarato in una nota Simona Sapignoli, coordinatrice cittadina della Lega Napoli. "Una vergogna - ha proseguito - ennesima per il trasporto pubblico targato de Magistris, che si consuma sulla pelle e sulle necessità degli abitanti di quel quartiere, isolati all'atto in cui necessitino di utilizzare i mezzi pubblici. Una mobilità, sotto la guida del sindaco arancione, di 'fortuna'. Altro che il Giappone", ha concluso Sapignoli.(Ren)