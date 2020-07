Abruzzo: soddisfazione Sospiri e Campitelli per sentenza Corte costituzionale su Trabocchi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un passaggio chiave della sentenza della Corte costituzionale riguarda l'introduzione del riferimento a una "superficie complessiva di occupazione massima" che effettivamente risponde alla finalità di circoscrivere l'area complessiva destinata alla valorizzazione dei trabocchi in funzione, sia dell'ottimizzazione dei flussi turistici (cui è strumentale la regolazione dell'attività di ristorazione) sia di un più fruibile soddisfacimento delle visite didattico-culturali (anche extraregionali) demandate alla promozione della storia degli stessi trabocchi; il che non eccede l'ambito dei poteri propriamente spettanti alle Regioni. Secondo la Corte non è esatto che i nuovi parametri di superficie dei trabocchi vadano a sommarsi all'aumento del 20 per cento, poiché quest'aumento è testualmente riferito ai soli "saliscendi". Fra gli altri aspetti evidenziati emerge che la destinazione ad attività di ristorazione non costituisce una novità normativa e secondo la Corte la puntuale regolamentazione di tale attività (con riguardo, in particolare, alla superficie massima sfruttabile e al numero massimo delle persone ospitabili), non si pone in contrasto con il principio generale della tutela del patrimonio storico-culturale, essendo piuttosto rivolta alla sua valorizzazione in funzione di un richiamo turistico appositamente regolamentato in modo appropriato. (Gru)