Molise: domani Consiglio regionale su mozione di sfiducia a governatore Toma

- E' in programma per domani mattina con inizio alle ore 9.30 la seduta del Consiglio regionale del Molise con un solo punto all'ordine del giorno: la mozione di sfiducia al governatore della Regione Donato Toma presentata ai sensi dell'art. n. 36 Statuto regionale e dell'art. 63 del Regolamento consiliare della regione Molise, dai Consiglieri Pd-M5s Fanelli, Facciolla, Greco, De Chirico, Fontana, Manzo, Nola e Primiani. Oggi gli esponenti M5s in Consiglio regionale hanno spiegato nel corso di una conferenza stampa le ragioni di questa iniziativa: "Una mozione di sfiducia figlia dei fatti e non di una posizione ideologica. Un atto dovuto e voluto non solo dal Movimento cinque stelle, ma da tanti cittadini, amministratori, tecnici e imprenditori che hanno perso la speranza. Il Molise è fermo, bloccato dal governatore Donato Toma - hanno spiegato - che interpreta le regole istituzionali a proprio uso e consumo, restando immobile davanti ai drammi regionali: lavoro, sanità, ambiente, turismo, solo per fare qualche esempio. Una deriva autoritaria che nuoce al Consiglio regionale, ma soprattutto al Molise. Abbiamo deciso di presentare la mozione di sfiducia in questo periodo perché, dopo l'emergenza degli ultimi mesi, la nostra Regione è a un bivio: può cambiare rotta e ripartire con basi politiche e istituzionali solide, oppure può continuare sulla strada attuale, che purtroppo non porta a nulla". (segue) (Gru)