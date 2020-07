Molise: domani Consiglio regionale su mozione di sfiducia a governatore Toma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Di qui il nostro appello - hanno aggiunto i Consiglieri regionali del M5s nel corso della conferenza stampa - a tutte le forze politiche: date concretezza ai dissensi espressi per mesi, diamo una voce a migliaia di cittadini che si sentono presi in giro, rispondiamo con i fatti all'allarme lanciato da interi settori della società. In oltre due anni abbiamo assistito ai valzer sugli azzeramenti di giunta: una farsa ripetuta per cambiare tutto senza cambiare niente, solo un modo per tenere alla frusta i riottosi. Intanto Toma ha accentrato su di sé le deleghe più pesanti senza dare risposte e svilendo il confronto: quello con il Consiglio regionale, teatro dell'approvazione di atti mai concretizzati, quello con le Commissioni, ridotte a deposito di proposte di legge mai discusse. La XII legislatura si sta rivelando la più improduttiva della storia del Molise in tema di atti normativi. Grave la mancata attuazione delle riforme su artigianato, commercio, attività estrattive, sistema lavoro, urbanistica, comunità montane, demanio marittimo e costa, concessioni idriche, cooperazione, settori ambientali, processo discendente europeo ed adeguamento a direttive. Carenza di confronto anche con il partenariato, le forze sindacali e datoriali, l'associazionismo, la cooperazione sociale, ma anche con gli enti locali per i quali ancora manca una legge sulla Consulta delle autonomie. Una crisi di democrazia e di collegialità sublimata durante l'emergenza sanitaria Covid, affrontata con azioni tardive e scoordinate, una rete d'emergenza mal organizzata, con la malagestio dell'ordinario, con decisioni prese e poi annullate senza confronto né comunicazione. E poi il fallimento sul lavoro. In due anni e mezzo non è stata risolta una sola vertenza occupazionale, non è stata avviata nessuna riforma organica del settore, non è stato fatto nulla per l'integrazione dei migranti, nulla sulla conciliazione lavoro-tempo libero per le donne, fuori sistematicamente anche dalla giunta". (Gru)