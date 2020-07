Morricone: De Luca, amava la Campania e questa terra lo ricorderà in eterno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il maestro Ennio Morricone è stato uno dei più importanti compositori contemporanei. La sua musica sinfonica e quella per i film è stata, è sarà per sempre, la colonna sonora della nostra vita. Le sue storie musicali da Oscar erano sempre coinvolgenti e commoventi sia in teatro che sul grande schermo". Lo ha scritto sui social il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca: "La sua musica arriva dritta al cuore delle varie generazioni che ha affascinato, sintesi perfetta di una creatività sublime e di una profonda umanità. Abbiamo avuto l'onore di ospitare il maestro Ennio Morricone durante la rassegna Un'Estate da Re alla Reggia di Caserta nell'Estate 2017. Due concerti memorabili, con il coro e l'orchestra dei teatri di San Carlo Napoli e Verdi Salerno, conquistarono tutti noi". Quindi ha concluso: "Ma ancora più straordinaria fu la possibilità di conoscere da vicino una persona umile, persino schiava ma capace di trasmettere un affetto immenso. Proprio come quello che dimostrò per le bellezze della Reggia e della Campania, terra che amava moltissimo e che lo ricorderà in eterno". (Ren)