Piemonte: Regione, scuola e commissione autonomia domani in Consiglio

- In Regione Piemonte la Conferenza dei capigruppo, presieduta da Stefano Allasia, ha stabilito di convocare il Consiglio regionale con la presenza fisica dei capigruppo e per il resto in videoconferenza, martedì 7 luglio, dalle 10 alle 18, per esaminare gli ordini del giorno sulla soglia Isee e la scuola. Nel pomeriggio prosegue l’esame della proposta di deliberazione per l’istituzione di una Commissione permanente in materia di autonomia, affari istituzionali, federalismo ed enti locali. A seguire le proposte di legge su un elenco regionale degli operatori socio-sanitari e per il contenimento della crescita della popolazione di ungulati. Alle 9.30 è previsto il sindacato ispettivo e, alle 14, il question time. Le Commissioni permanenti si riuniscono da oggi, lunedì 6 luglio, a giovedì 9. Questi gli appuntamenti: Lunedì 6: alle 10 la quarta commissione, presieduta da Alessandro Stecco, per una audizione con esponenti dell’Università in merito all’indagine conoscitiva sui minori in difficoltà. Alle 14.30 la prima commissione, presieduta da Carlo Riva Vercellotti, per approfondimenti in merito alle iniziative regionali di rimodulazione dell’Irap. Mercoledì 8: alle 11 la sesta commissione, presieduta da Paolo Bongioanni, per il parere sui criteri di erogazione dei bonus cultura. Giovedì 9: alle 11.30 la commissione Legalità, presieduta da Giorgio Bertola, per una audizione con il presidente della Associazione legalità organizzata. Si segnala che domenica 5 luglio, alle ore 10, si svolgeranno al Colle del Lys (To) le celebrazioni per ricordare l’eccidio del 2 luglio 1944, alle quali prenderà parte in rappresentanza dell'Assemblea regionale, il vicepresidente Mauro Salizzoni, delegato al Comitato Resistenza e Costituzione. (Rpi)