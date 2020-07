Calcio: Juve Stabia chiederà minuto silenzio per ricordare ex calciatore scomparso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Giuseppe Rizza non ce l’ha fatta e la Ss Juve Stabia, commossa ed affranta, ne piange la scomparsa. Un ragazzo solare, sorridente, un professionista esemplare: così vogliamo ricordare Giuseppe, che ha disputato in totale 32 partite con la maglia gialloblù. La Ss Juve Stabia chiederà alla Lega di osservare un minuto di raccoglimento in memoria di Giuseppe Rizza in occasione della gara interna di venerdì contro l’Entella". Lo ha reso noto la società in un post su Facebook.(Ren)