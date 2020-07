Piemonte: sport, Torino si candida per l'Universiade invernale 2025

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Torino si candida ufficialmente per la XXXII Universiade invernale del 2025 e per i Giochi Mondiali Invernali Special Olympics 2025. La firma del documento che sarà inviato al ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, è arrivata questa mattina, in piazza Castello a Torino, nel palazzo della Regione. A sottoscriverlo Comune di Torino, Regione Piemonte, Politecnico, Università di Torino, Edisu, Cus Torino e Università del Piemonte orientale (Upo) hanno messo nero su bianco la firma sul documento che sarà inviato. “Il Piemonte crede nei grandi eventi, per questo, insieme alle istituzioni e agli atenei della nostra regione, abbiamo firmato oggi una lettera che verrà invitata al ministro dello Sport per dire che siamo pronti ad affrontare questa sfida - afferma l’assessore regionale allo Sport Fabrizio Ricca -. Le Universiadi potrebbero essere un motore di turismo che si porterebbe dietro, oltre all’arrivo di centinaia di atleti, strutture e competenze che, finito l’evento, rimarrebbero sul territorio a servizio degli atenei e dei piemontesi. Mi riferisco alle residenze universitarie che verrebbero costruite per ospitare gli sportivi ma anche al bagaglio di competenze organizzative che le iniziative di questo tipo lasciano in dote alle regioni. Uniti sono convinto che potremo vincere questa sfida per il futuro del Piemonte”. (Rpi)