Regionali: Bonetti, bene Liguria su modifica legge elettorale, ora si impegni la Puglia

- "Bene la Liguria che modifica la legge elettorale in vigore, scegliendo la doppia preferenza di genere. Ora si impegni anche la Puglia, non c'è motivo di rimandare. È la strada da seguire quella delle pari opportunità, in cui vogliamo conciliare tutto il Paese". Lo scrive su Facebook il ministro per le Pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti. "È il mio impegno e quello del mio ministero - prosegue il ministro - ed è un obiettivo che necessita della leale collaborazione tra istituzioni. Perché l'Italia, tutta l'Italia, abbia l'opportunità di ripartire", conclude Bonetti. (Com)